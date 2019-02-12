Послы европейской молодежи открывают празднование 10-летия Восточного партнерства

100 послов европейской молодежи из Европейского Cоюза и его шести Восточных стран-партнеров (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова, Украины) собрались на этой неделе в Брюсселе, чтобы отметить достижения Восточного партнерства за последнее десятилетие.

«Молодежи отводится центральное место в нашем сотрудничестве с партнерами. Послы европейской молодежи - это уникальная инициатива, которая предоставляет площадку, где можно услышать и обсудить идеи, напрямую влияющие на жизнь молодых людей в регионе», - сказал Лоуренс Мередит, директор департамента Восточного соседства (Европейская комиссия).

В результате 10-летнего партнерства более 30 тыс. молодых людей приняли участие в волонтерских проектах, программах обменов и молодежной мобильности в рамках Erasmus+. C 2018 года более 6000 молодых людей воспользовались возможностями, предоставляемыми EU4Youth. Способные ученики из региона Восточного партнерства теперь также могут поступить в первую Европейскую школу за пределами ЕС, которая официально открыла свои двери в Тбилиси в сентябре 2018 года.

Группа послов европейской молодежи, a также популярные блогеры из шести стран Восточного партнерства встречаются с официальными лицами ЕС, чтобы обсудить достижения партнерства иего цели на будущее. В четверг 14 февраля в центре европейского квартала в Брюсселе они также принимают участие в большом флешмобе, в ходе которого будут представлены национальные танцы и костюмы.

Гено Куташвили, посол европейской молодежи из Грузии, заявил: «Я могу смело сказать, что Восточное партнерство полностью изменило мою жизнь (не только мою, но и каждого грузина). Эта совместная инициатива - лучший из всех проектов, потому что дает мне и моей стране множество возможностей. Сейчас я живу лучше, чем 10 лет назад. Вместе мы сильнее!»

На сегодняшний день почти пятьсот молодых людей из ЕС и стран Восточного партнерстваявляютсяПослами европейской молодежи (YEAs). Они регулярно организовывают в своих странахразличные социальные инициативы и участвуют в международных форумах.

Мероприятие организовано проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с институтами ЕС. В течение года запланирован также ряд других мероприятий, посвященных 10-летию Восточного партнерства. Подробнее– на специальном веб-сайте: www.eap10.eu.

Справка:

Восточное партнерство (ВП), запущенное в 2009 году как совместная политическая инициатива, нацелено на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом, его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. За прошедшие десять лет совместные усилия принесли значительную пользу гражданам этих стран, включая рост торговли и мобильности, ускорение экономического развития и улучшение качества жизни.