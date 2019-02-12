Любовь не любит суеты … особенно когда дело касается подарков ко Дню святого Валентина

Ежегодное исследование Mastercard Love Index показало, что все больше покупок к 14 февраляоткладывается на последний момент!

Mastercard* публикует результаты исследования Love Index, которое основано на анализе платежей по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам, совершенным накануне и в День святого Валентина за последние три года. С 2016 года расходы на романтичные покупки выросли во всем мире на 3%. Однако, влюбленные, похоже, слишком буквально воспринимают утверждение, что лучшее выражение чувств происходит спонтанно, потому что все больше подарков приобретаются ровно 14 февраля.

В Европе расходы на покупки ко Дню влюбленных возросли на 30% за последние три года. В прошлом году белорусыпотратились на подарки в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, а общее количество транзакций с 11 по 14 февраля выросло почти в три раза. При этом жители Беларуси, в отличие от большинства европейцев, предпочитают готовиться к этому февральскому празднику в последнюю минуту – большинство их покупок (33%) за последние три года совершались именно в праздничный день.

Любители откладывать все на последний момент доверяются скорости, удобству и выбору, которые предлагает онлайн-шопинг. Число транзакций в онлайн-магазинах в мирев День святого Валентина увеличилось на 76% с 2016 по 2018 год, в Европе – на 74%, а в Беларуси –в 3 раза(306%).

Хотя многие влюбленные и откладывают шопинг на самый последний момент, это не значит, что они ограничиваются традиционными подарками. Исследование показывает, что в мире расходы на цветы в среднем увеличились всего на 7%,но на украшения стали тратить на 8% меньше по сравнению с 2016 годом. Вместо стандартных подарков романтики предпочитают индивидуальные сюрпризы, которые отражают интересы их возлюбленных. Об этом говорит увеличение объема покупок книг и музыкальных пластинок на 41%. Как написано у Шекспира, «Любовь питают музыкой».

Во многих странах по всему миру дарить впечатления становится все более популярно в сравнении с обычными подарками. Поэтому романтическая ночь в отеле возглавила топ подарков на День святого Валентина – количество транзакций в отелях выросло на 9% с 2016 по 2018 год, а объем расходов в отелях увеличился на 5%. В Беларуси в 2018 году число платежей, совершенных в отелях, увеличилось почти в полтора раза, а за рестораны, поездки и перелеты в эти дни платили в три раза больше.

Популярность бесконтактной технологии продолжает набирать обороты: объем и количество бесконтактных платежей в мире с 2016 г. увеличились почти вдвое. Неудивительно, что покупатели выбирают этот способ оплаты, ведь сегодня бесконтактная технология оплаты с Mastercard доступна более чем 9 млн точках 114 стран.

«Сегодня, когда бесконтактные платежи и доставка онлайн-покупок в день заказа стали нормой жизни, удивить любимых в День святого Валентина проще, чем когда-либо. Наши данные показывают, что традиционные подарки теряют популярность – влюбленные со всего мира предпочитают материальным подаркам спонтанные сюрпризы и впечатления, даже если готовят их в самый последний момент, – комментирует Виктория Павлова, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков. – Исследование Mastercard Love Index, которое мы проводим уже четвертый год, выявляет мировые тренды – например, заказ подарка день-в-день. Эти данные дают ритейлерам бесценное знание о покупательских привычках накануне самого романтичного дня в году».

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.by/ru-by/consumers.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RUи Mastercard Facebook , присоединяйтесь к обсуждениям в блогеBeyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

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