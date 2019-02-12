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15. 02. 2019

Лукашенко: война в Афганистане искалечила судьбы тысяч белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана заявил, что «та война принесла горе во многие белорусские семьи, оборвав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников».

По его словам, в 1979 году «наши воины» «первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле», сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко призвал помнить о ценности мира и спокойствия на планете, назвав воинов-интернационалистов надежной опорой белорусской государственности и патриотических сил страны.

 

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