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15. 02. 2019

ГАИ отработает автодорогу Минск-Нарочь

С 15 по 17 февраля Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение требований ПДД, прежде всего соблюдение скорости, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявление нетрезвых водителей и бесправников, а также пресекать нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами.

Также ГАИ проводит с 15 по 24 февраля республиканскую профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной».

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