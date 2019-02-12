ГАИ отработает автодорогу Минск-Нарочь

С 15 по 17 февраля Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение требований ПДД, прежде всего соблюдение скорости, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявление нетрезвых водителей и бесправников, а также пресекать нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами.

Также ГАИ проводит с 15 по 24 февраля республиканскую профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной».