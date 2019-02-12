Будущие белорусские атомщики проходят практику на Ростовской АЭС

При реализации ядерной энергетической программы Беларусь сделала ставку на подготовку национальных кадров. В 2008 году была разработана государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики. И за 5 лет на Белорусскую АЭС уже принято 264 молодых специалиста, которые сегодня успешно трудятся практически в каждом структурном подразделении службы главного инженера, в управлении капитального строительства АЭС.

Подготовка молодых специалистов осуществляется 13 учебными заведениями Беларуси – университетами и колледжами, с которыми Белорусская АЭС поддерживает тесную связь более 6 лет. Наибольшее количество специалистов готовит Белорусский национальный технический университет, в стенах которого студенты получают не только теоретические знания, но и проходят производственную практику. БНТУ наладил сотрудничество с АО «Концерн Росэнергоатом», в структуру которого входят все российские атомные электростанции.

«Подготовке персонала для Белорусской АЭС придается первостепенное значение. В рядах сотрудников первой белорусской атомной электростанции с каждым годом становится все больше выпускников белорусских ВУЗов. В том числе и БНТУ. Трудовой коллектив нашего предприятия пополняется молодыми и перспективными специалистами. А в контексте качественной подготовки персонала, стажировка на действующей АЭС играет важнейшую роль» - отметил Александр Ерин, заместитель начальника учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС.

В настоящее время восемь студентов пятого курса БНТУ знакомятся с Ростовской АЭС, где в эксплуатации находятся реакторы с технологией типа ВВЭР-1000, аналогичные реализуемым в проекте Белорусской АЭС. Большинство студентов уже проходили практику на атомных станциях ранее. «Производственная практика, действительно, очень помогает в освоении теоретических курсов», - отметил студент Максим Лапко, который в прошлом году побывал на АЭС в Словакии. Профессию инженера он выбрал осознанно и после окончания вуза, как и большинство его сокурсников, планирует устроиться на Белорусскую АЭС.

Опытные специалисты в течение двух недель будут делиться своими практическими наработками и знаниями в области систем и оборудования реакторного и турбинного цехов; управления энергоблоком при моделировании нештатной ситуации на ПМТ; систем контроля на АЭС; работы на вскрытом оборудовании.

Заместитель начальника УТП Ростовской АЭС Андрей Филиппов отметил: «Мы приготовили учебную программу так, чтобы студенты получили и закрепили практические знания, которые потребуются им в дальнейшей производственной деятельности».