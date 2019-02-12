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15. 02. 2019

Из аптек Беларуси отозвали «Эреспал», «Инспирон» и «Сиресп»

Французская компания «Les Laboratoires Servier» отозвала с рынков всех стран регистрационные удостоверения на таблетки и сироп «Эреспал», которое используется для лечения кашля. Как сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси, согласно последним исследованиям, фенспирид, содержащийся в лекарстве, может повышать риск развития аритмии.

Хотя клиническая значимость последних результатов не выяснена полностью, для безопасности пациентов компания решила отозвать с рынка препараты, содержащие это вещество.

Минздрав Беларуси также решил приостановить реализацию и применения фенспирид-содержащих лекарств, среди которых украинские сироп и таблетки «Инспирон» и польский сироп «Сиресп».

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