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15. 02. 2019

В Раубичах усилят меры безопасности

В связи с проведением 18-24 февраля в Раубичах открытого чемпионата Европы по биатлону и биатлонного фестиваля «Гонка Легенд 2019», здесь будут усилены меры безопасности. Об этом сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Так, граждан пропускать на мероприятия будут после проверки их ручной клади и личного досмотра с использованием технических средств. На мероприятии будет запрещено появляться пьяным. Запрещается проносить предметы для причинения телесных повреждений, стеклянную, металлическую тару (кроме небольших термосов), спиртное, пиротехнику. Желательно не приносить и громоздкую ручную кладь. 

Пропускные пункты организуют на подходах к местам проведения спортивных мероприятий. Посетителей просят приходить заранее.

За распитие спиртного, мелкое хулиганство, назойливое приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок, будут привлекать к административной ответственности. 

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