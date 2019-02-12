В Раубичах усилят меры безопасности

В связи с проведением 18-24 февраля в Раубичах открытого чемпионата Европы по биатлону и биатлонного фестиваля «Гонка Легенд 2019», здесь будут усилены меры безопасности. Об этом сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Так, граждан пропускать на мероприятия будут после проверки их ручной клади и личного досмотра с использованием технических средств. На мероприятии будет запрещено появляться пьяным. Запрещается проносить предметы для причинения телесных повреждений, стеклянную, металлическую тару (кроме небольших термосов), спиртное, пиротехнику. Желательно не приносить и громоздкую ручную кладь.



Пропускные пункты организуют на подходах к местам проведения спортивных мероприятий. Посетителей просят приходить заранее.



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