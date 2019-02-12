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15. 02. 2019

В Беларуси утвердили меры по реализации закона о бюджете

Дом правительства Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Постановлением Совмина Беларуси от 14 февраля №96 принят к исполнению республиканский бюджет на 2019 год по доходам и расходам с профицитом и размером оборотной кассовой наличности на 1 января 2020 года в соответствии с законом о бюджете на 2019 год. Документ устанавливает особенности финансирования отдельных расходов бюджета, а также перечни актов и решений, которые предстоит подготовить и утвердить для реализации закона.

Так, в пределах средств, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы в части возмещения юрлицам 50% от суммы процентных платежей по внешним госзаймам и внешним займам, полученным под гарантии правительства, определяется перечень финансируемых за счет внешних госзаймов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства, инвестпроектов, согласно которому осуществляется  возмещение.

Выделение средств по решениям правительства в соответствии с законодательными актами в пределах средств, предусмотренных в бюджете, не является дополнительным.

Для обеспечения предельного размера обязательств по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства устанавливается норма, разрешающая заключать договора в пределах установленного лимита.

Также установлен порядок и сроки зачисления страховых возмещений, получаемых подчиненными госорганам организациями, в связи с необходимостью урегулирования этого вопроса в рамках обеспечения исполнения бюджета.

Также установлен срок предоставления республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, другими распорядителями средств бюджета в минфин информации о безвозмездном получении ими или подчиненными им организациями имущества, конфискованного или обращенного в доход государства.

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