В минэкономики позитивно оценивают начало года

Начало 2019 года министерство экономики Беларуси оценивает как очень позитивное. По предварительным данным, ВВП в январе вырос на 0,7%, заявил 14 февраля министр экономики Дмитрий Крутой. Итоги 2018 года он также расценил как позитивные, хотя ВВП не дотянул до запланированного 0,5 процентного пункта.

«3% — один из самых высоких показателей среди соседних стран», — отметил министр, передает TUT.by. Среди нерешенных проблем он также назвал рост зарплат, опережающий роста производительности труда. Среди драйверов 2019 года Дмитрий Крутой выделил «внутренние резервы, национальные инвестпроекты, а также малый и средний бизнес. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby