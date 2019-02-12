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16. 02. 2019

«Воплі Відоплясова» привезли в Минск весну

Автор фото: Надежда Гацак Источник фото: Telegraf.by

15 февраля в Минске украинская группы «Воплі Відоплясова» устроила в Минске настоящий фееричный концерт, заразив зрителей своей харизмой, бешеной энергетикой и драйвом. Ну и, конечно, пообещав, что уже скоро «весна прийде».

Бессменный лидер «ВВ» Олег Скрипка, который уже давно стал послом украинской культуры в Беларуси и белорусской в Украине, общался со зрителями по-белорусски. А также исполнил свои переведенные на белорусский язык песни «Танцi» и «Країна мрій».

Фото Надежды Гацак

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