Алина Талай одержала победу на чемпионате Бельгии - 7,96

Зимний сезон в самом разгаре и наши легкоатлеты продолжают радовать своих болельщиков прекрасными достижениями. 17 февраля на чемпионате Бельгии белорусская барьеристка Алина Талай впервые вышла на старт после травмы и одержала уверенную победу с очень хорошими секундами, а также выполнила норматив на чемпионат Европы в помещении в Глазго.

В предварительном забеге рекордсменка Беларуси Алина Талай пробежала дистанцию за 8,00 и вышла в финал с первым результатом, где смогла улучшить свой показатель -7,96 - на сегодняшний день является третьим результатом сезона в Европе.

Напомним, в сентябре Алина перенесла операцию. Наша спортсменка довольно быстро вернулась к тренировочному процессу, и, как видим, уже восстановилась и находится в отличной готовности.