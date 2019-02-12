Palova. Snowball 3х3. Мужская и женская сборные Беларуси - чемпионы турнира

17 февраля в торговом центре "Столица" завершился двухдневный баскетбольный марафон, приятным итогом которого стали победы мужской и женской сборных Беларуси 3х3.

Подопечные Дмитрия Колтунова и Юрия Волка соответственно блестяще проявили себя в эти выходные под сводами торгового центра "Столица", ни разу не проиграв конкурентам в борьбе за титул.

Главные конкуренты мужской национальной команды - "ViM Union" и "Ghetto Basket" сражались за ещё одно место в финале в очном противостоянии. Отметим, что коллектив из Риги понес большую потерю в лице Нариуса Миезиса, получившего травму в четвертьфинале. Лидер сборной Латвии и один из сильнейших игроков мира 3х3 не смог помочь своей команде в полуфинале, однако это ни чуть не умаляет заслуг белорусских ребят, по праву заслуживших шанс участвовать в борьбе за звание лучших. Таким образом, в главном матче турнира у мужчин лицом к лицу сошлись две дружины, в составе которых выступают кандидаты на участие в II Европейских играх. В этот вечер Андрей Рогозенко, Дмитрий Полещук, Сергей Вабищевич и Евгений Белянков уверенно взяли верх над соперниками (22:8) и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Дмитрий Колтунов, тренер мужской сборной Беларуси 3х3: "В первую очередь, этот турнир стал для нас очень полезным в плане подготовке к Европейским играм. Ребята из национальной сборной по баскетболу 5х5 смогли прочувствовать и уловить стиль и смысл баскетбола 3х3. С каждым матчем они приобретали не только опыт, но и уверенность, что не может не радовать. Отлично, что и наши юниорские команды попробовали свои силы со взрослыми матёрыми коллективами. Продолжим работать над сильными сторонами, а также исправлять те ошибки, которые присутствуют в нашей игре".

Дмитрий Полещук, игрок сборной Беларуси 3х3: "В составе нашей команды выступали игроки из классического баскетбола. Соответственно опыта выступления в соревнованиях 3х3 у нас не так уж много. Однако, как говорится, аппетит приходит во время еды, и, несмотря на то, что в первый день нам потребовалось некоторое время на раскачку, сегодня мы действовали уверенно и шли только к победе. За счёт своей динамики, баскетбол 3х3 требует быть значительно выносливее и быстрее. К тому же, судьи допускают жесткий контакт, порой даже выходящий за рамки дозволенного. И все же, если все будет складываться хорошо, хотелось бы попробовать свои силы на предстоящих Европейских играх в Минске и внести свой вклад в игру сборной на этом турнире".

Наурис Миезис, игрок "Ghetto Basket" и сборной Латвии 3х3: "Ещё в прошлом году нам очень понравилась идея и организация такого турнира у вас в Минске. В этот раз все было также на высоком уровне, а мы чувствовали себя как дома. У вас очень приветливые и дружелюбные люди".

В женской части турнира также не знали себе равных баскетболистки сборной Беларуси. Без особых проблем подопечные Юрия Волка прошли весь соревновательный путь и закономерно завоевали "золото" турнира. В составе у победительниц выступали такие опытные и проверенные бойцы как Наталья Дашкевич, Дарья Магаляс, Анастасия Сущик и Евгения Степанова. К слову, в финале девушки встречались со своими младшими коллегами из молодежной команды U-23+. Достойно проявили себя и наши юниорка из U-18, дойдя до полуфинала соревнований.

Юрий Волк, тренер женской сборной Беларуси 3х3: "Играть дома всегда большая ответственность. Выступать в такой атмосфере и при такой поддержке публики - тем более. Рад, что девчонки из национальной команды отлично справились с волнением и достойно представили страну на этом турнире. Не могу не отметить и нашу «молодежку» и юниорок - они не стушевались в борьбе со взрослыми, а порой и вовсе показывали отличный баскетбол. Конечно, все наши мысли устремлены на подготовку боеспособного коллектива к ll Европейским играм. По итогам прошедших в торговом центре «Столица» матчей, могу сказать, что нам все ещё предстоит много работать, но уже сейчас мы движемся в правильном направлении. На главном старте сезона в Минске будем настраиваться показать свою лучшую игру и выложимся на сто процентов. Спасибо всем организаторам за атмосферу, царившую в эти дни на «Palova. Snowball 3x3». Это было незабываемо".

Дарья Магаляс, игрок сборной Беларуси: "Отличная идея проводить турнир в такой необычной обстановке. В нашей стране играла в таких условиях впервые, но чувствовала себя вполне комфортно. Поддержка публики, музыкальное сопровождение - все это придавало соревнованиям такую неформальную обстановку, которая шла нам на пользу и позволяла действовать более свободно на площадке. Спасибо организаторам, подарившим и нам участникам и зрителям классный баскетбольный праздник".