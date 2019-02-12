Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд

Хоккеисты минского клуба "Динамо" 17 февраля на домашней площадке проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, потерпев поражение от российского "Сочи" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

У гостей отличились Юрки Йокипакка (21-я минута), Эрик О'Делл (28) и Станислав Бочаров (58). За хозяев единственную шайбу забросил Сергей Костицын (55). Это была последняя домашняя игра белорусской команды в этом сезоне. 20 февраля минчане сыграют на выезде с подмосковным "Витязем". Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby