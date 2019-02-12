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18. 02. 2019

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского клуба "Динамо" 17 февраля на домашней площадке проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, потерпев поражение от российского "Сочи" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

У гостей отличились Юрки Йокипакка (21-я минута), Эрик О'Делл (28) и Станислав Бочаров (58). За хозяев единственную шайбу забросил Сергей Костицын (55).

Это была последняя домашняя игра белорусской команды в этом сезоне. 20 февраля минчане сыграют на выезде с подмосковным "Витязем".

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