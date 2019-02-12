Белорусских студентов предлагают обязать изучать военные специальности

Министерство обороны предлагает ввести для получивших отсрочку студентов обязательное изучение при получении образования военно-учетных специальностей. Об этом рассказал министр обороны Андрей Равков в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".

Тем же, кто отслужил, предлагают предоставлять при равных баллах преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении.

А для IT-специалистов, не желающих потерять свои навыки во время службы в армии, будет создана IT-рота, которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, специальных и прикладных программ для моделирования военных действий, навигационного обеспечения, разработки автоматизированных систем управления и радиолокации.

Также в 2019 году будет скорректирован План обороны Беларуси на 2020-2024 годы.