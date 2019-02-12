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18. 02. 2019

Саснович вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Александра Саснович

Белорусские теннисистки стартовали на теннисном турнире серии «Премьер 5» в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом круге Александре Саснович (33-е место в рейтинге WTA) одержала волевую победу над россиянкой Екатериной Макаровой (66) – 0:6, 7:5, 6:4. За выход в третий круг она поспорит с представительницей Тайбэя Се Шувей (31).

А вот Вера Лапко (60) не смогла обыграть канадку Эжени Бушар (80) – 3:6, 4:6.

Арина Соболенко (9) благодаря высокому рейтингу начнет турнир со второго круга. Ее соперницей станет Ивана Йорович (116) из Сербии.

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