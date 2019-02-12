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18. 02. 2019

В Минск прибыл еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам

Источник фото: РИА "Новости"

В Минске 18 февраля с рабочим визитом находится еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». В Беларуси у еврокомиссара запланированы встречи в правительстве, министерстве иностранных дел, а также с министром финансов.

Официальная программа визита начнется с возложения венка к монументу Победы.

Как отметили в эфире телеканала ОНТ, основными темами переговоров станут развитие политического диалога и торгово-экономического взаимодействия, совместная работа в финансовой и таможенной сферах. 

 

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