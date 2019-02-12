В Беларуси впервые появилась Pepsi Lime

В Беларуси начали выпускать бескалорийный напиток Pepsi Lime, ранее снискавший популярность в других странах мира. Колу со вкусом лайма вывело на рынок ОАО «Лидское пиво» совместно с PepsiCo.

Привычные для колы ароматы здесь дополняют нотки лайма. При этом напиток выпускается без сахара, а, следовательно, почти не содержит калорий – всего 1,2 ккал на 100 мл. Тем самым он хорошо утоляет жажду без ущерба для здоровья.

Напиток рассчитан на широкий круг потребителей. Помимо поколения миллениалов, напиток ориентирован на потребителей постарше, которые с ностальгией вспоминают вкус первой «Пепси-колы». Еще с 70-х годов прошлого года она стала первым международным напитком, широко представленным на территории Беларуси.

«Направление безалкогольных напитков стало одним из самых быстрорастущих для предприятия в 2018 году. Pepsi Lime позволит укрепить текущие позиции и расти быстрее. Новинка предназначена для белорусского рынка и будет широко представлена в магазинах. Она поддержит популярный сейчас тренд на бескалорийные напитки, популярность которых неуклонно растет в Минске и регионах», – рассказали в ОАО «Лидское пиво».

Новый напиток доступен в стильных пластиковых бутылках объемом 0,5, 1 и 1,5 литра. Цена на него – такая же, как и на другие виды Pepsi. В ближайшие недели новинка появится в продуктовых магазинах по всей Беларуси.

«Запуск Pepsi Lime в Беларуси предложит потребителям новый напиток с оригинальным вкусом, который будет особенно интересен тем, кто считает калории и избегает сахара. Мы рассчитываем, что новинка позволит увеличить присутствие Pepsi на белорусском рынке в сегменте Cola. Теперь на один вид колы в стране стало больше», – подчеркнули в PepsiCo Belarus.