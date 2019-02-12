В Ружанах бревнами убило младенца и его бабушку

В городском поселке Ружаны Пружанского района 17 февраля в дорожно-транспортном происшествии погибли шестимесячный ребенок и его 44-летняя бабушка. 25-летняя мать мать ребенка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным ГАИ Брестской области, водитель автомобиля МАЗ, перевозящий в прицепе бревна, при объезде шедших навстречу по краю проезжей части пешеходов допустил опрокидывание прицепа. В результате бревна упали на женщин и коляску с ребенком. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby