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18. 02. 2019

В Ружанах бревнами убило младенца и его бабушку

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В городском поселке Ружаны Пружанского района 17 февраля в дорожно-транспортном происшествии погибли шестимесячный ребенок и его 44-летняя бабушка. 25-летняя мать мать ребенка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным ГАИ Брестской области, водитель автомобиля МАЗ, перевозящий в прицепе бревна, при объезде шедших навстречу по краю проезжей части пешеходов допустил опрокидывание прицепа.

В результате бревна упали на женщин и коляску с ребенком.

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