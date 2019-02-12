Равков провел переговоры с министром обороны ОАЭ

17 февраля министр обороны Беларуси во главе белорусской делегации принял участие в 14-й Международной оборонной выставке «IDEX-2019» в Абу-Даби (ОАЭ). В рамках мероприятия он встретился с министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом Аль-Баварди Аль-Фаласи и начальником Генштаба Вооруженных Сил ОАЭ Хамадом Мухаммедом Тани Аль-Румейси.

смотрите также Белорусских студентов предлагают обязать изучать военные специальности Стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в минобороны. Также белорусская делегация ознакомилась с новинками вооружения и военной техники, представленными на выставке и обсудила перспективы сотрудничества с рядом глав других военных делегаций, руководством иностранных оборонных предприятий. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby