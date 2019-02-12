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18. 02. 2019

Равков провел переговоры с министром обороны ОАЭ

Источник фото: Министерство обороны

17 февраля министр обороны Беларуси во главе белорусской делегации принял участие в 14-й Международной оборонной выставке «IDEX-2019» в Абу-Даби (ОАЭ). В рамках мероприятия он встретился с министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом Аль-Баварди Аль-Фаласи и начальником Генштаба Вооруженных Сил ОАЭ Хамадом Мухаммедом Тани Аль-Румейси.

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Стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в минобороны.

Также белорусская делегация ознакомилась с новинками вооружения и военной техники, представленными на выставке и обсудила перспективы сотрудничества с рядом глав других военных делегаций, руководством иностранных оборонных предприятий.

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Имея хоть одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаёшь дань их мудрости.

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