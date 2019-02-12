При выявлении правонарушений на границе в 70% случаев постановление выносили без составления протокола

Более года таможенные органы применяют так называемую «беспротокольную» форму при выявлении нарушений со стороны физических лиц, пересекающих границу. Постановление без составления протокола и направления материалов в суд выносит сотрудник таможни, что существенно сокращает сроки проведения таможенного контроля и соответственно экономит временные и иные издержки физических лиц, совершивших такие правонарушения. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В таких случаях при наложении штрафа применяется нижний предел, предусмотренный санкцией соответствующей статьи Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За указанный период должностными лицами Гродненской региональной таможни выявлено более 11 тыс. 200 правонарушений, совершенных физическими лицами, 9 тыс. из них – недекларирование или недостоверное декларирование товаров (ст.14.5 КоАП Республики Беларусь).

Постановления вынесены в пунктах пропуска таможенниками без составления протоколов более чем в 70% случаев. Гражданин при этом имеет возможность уплатить штраф в отделениях АСБ «Беларусбанк», находящихся непосредственно в пунктах пропуска.



При вынесении в пункте пропуска постановления без составления протокола учитывается ряд таких факторов, как:

- незадекларированные товары не были скрыты от таможенного контроля;

- лицо, совершившее административное правонарушение, признает свою вину и выражает согласие на применение к нему административного взыскания без составления такого протокола.

При наличии сомнений в правильности выбора коридора, следуйте на «красный» коридор с представлением должностному лицу таможни письменной декларации.