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18. 02. 2019

Microsoft анонсировала решения для преобразования учебного процесса во всем мире

Компания представила ряд технологий, которые помогут усовершенствовать учебный процесс и персонализировать обучение школьников и студентов. Решения были анонсированы на крупнейшей образовательной выставке BETT в Лондоне.

Одной из главных новинок стал Code Jumper – физический язык программирования для незрячих и слабовидящих детей, который позволит им приобрести первые навыки кодирования и применить их для получения дальнейшего образования и престижной профессии в будущем.

Разработчики добавили в средства обучения Microsoft Learning Tools функцию переводчика на более чем 60 языков. Переводчик поддерживает возможность чтения вслух и по слогам, распознает части речи и словарь в картинках. Помимо этого, эксперты дополнили Microsoft Learning Tools инструментами для улучшения процесса преподавания и обучения математике. С их помощью учителя добавляют викторины, голосования и опросы в видеоматериалы Microsoft Stream, а также сами видеоматериалы в презентации Power Point.

Microsoft усовершенствовала приложение Whiteboard – электронную школьную доску: теперь она доступна по всему миру, причем не только для устройств с операционной системой Windows 10, но и для девайсов iOS. Приложение имеет широкий выбор инструментов и подходит для работы в классе. Так, электронная доска распознает почерк, позволяет создавать стикеры, быстро иллюстрировать текст картинками из интернета, работать в таблицах, переводить рисунок на бумаге в цифровой вид.

Мессенджер Microsoft Teams получил 13 новых возможностей, связанных с обучением.  Благодаря встроенным средствам Turnitin учителя смогут выявлять плагиат в учебных материалах. С помощью системы визуального программирования MakeCode можно приобретать начальные навыки кодирования.

В устройствах Windows Mixed Reality появилась возможность иммерсивного чтения, которая поможет ученикам с заболеваниями и ограничениями по зрению добиться максимальной концентрации и лучше усваивать материал. 

Совместно с организацией Made by Dyslexia компания Microsoft запустила бесплатную образовательную программу для учителей в сообществе Microsoft Educator Community. Тренинг состоит из коротких информативных видеомолулей и специальных материалов, которые помогут учителям выявлять признаки расстройства чтения у учеников и правильно организовывать для них учебный процесс.

Информация о Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

 

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