В Беларуси ликвидируют ИАЦ при Администрации президента

Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при Администрации президента Беларуси ликвидируют. Об этом говорится в президентском указе № 49 о создании Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), который официально опубликован 18 февраля. В течение двух месяцев закрепленное за ним имущество должно быть передано создаваемому институту.

МИД, минобразования и НАН поручено помогать БИСИ в становлении и развитии международного сотрудничества, контактов с аналитическими центрами, юрлицами, имеющими аналитические подразделения, научными организациями и учреждениями вузами.

БИСИ является научно-исследовательским учреждением, обеспечивающим информационно-аналитическую деятельность госорганов и чиновников по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, исследующим состояние и тенденции развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов. Его основными задачами являются анализ и исследование внешне- и внутриполитических процессов, социально-экономических отношений, отношений в информационной сфере и тенденций их развития; информационно-аналитическое обеспечение президента, его Администрации, Госсекретариата Совета безопасности, Совмина и иных госорганов по стратегическим направлениям политики.

Институт будет анализировать политические процессы в стране, международные отношения, геополитические изменения в глобальном, региональном и субрегиональном аспектах, а также готовить рекомендации по укреплению авторитета Беларуси в мире и совершенствованию госполитики, работе в информационной сфере.

БИСИ будет проводить мониторинг СМИ, в том числе иностранных, иных источников информации, в том числе с помощью программно-аппаратных средств, а также согласовывать документы стратегического планирования госорганов.

Финансируется деятельность БИСИ за счет республиканского бюджета и других, не запрещенных законодательством источников. Обеспечивает его деятельность управление делами президента.