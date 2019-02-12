Лукашенко призвал ЕС не бояться за белорусское направление

Проблемы в отношениях между Беларусью и Евросоюзом не носят хронического характера и подлежат разрешению, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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Он отметил, что в последнее время стороны значительно продвинулись в развитии двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. При этом, по его словам, в Минске хотели бы иметь с ЕС «торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли». Т

Президент пообещал всегда быть «надежным партнером Европейского союза» и призвал не беспокоиться «за белорусское направление». Но отметил важность того, «чтобы подобные чувства были взаимными».

Александр Лукашенко также призвал развивать совместные проекты, которые финансируются Евросоюзом.