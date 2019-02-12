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18. 02. 2019

В Толочинском районе автомобиль придавил хозяина во время ремонта

Нарушение правил безопасности при ремонте автомобиля привело к гибели жителя Толочинского района. Житель агрогородка Обольцы, сняв переднее колесо, не зафиксировал должным образом машину и приступил к ремонту, расположившись под автомобилем.

В результате автомобиль упал на мужчину, который от механической асфиксии скончался на месте, сообщает «Наша Талачыншчына».

Следственный комитет призывает владельцев машин неукоснительно соблюдать правила безопасности при ремонте и при отсутствии надлежащих условий спользоваться услугами специализированных предприятий.

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