В Толочинском районе автомобиль придавил хозяина во время ремонта

Нарушение правил безопасности при ремонте автомобиля привело к гибели жителя Толочинского района. Житель агрогородка Обольцы, сняв переднее колесо, не зафиксировал должным образом машину и приступил к ремонту, расположившись под автомобилем.

В результате автомобиль упал на мужчину, который от механической асфиксии скончался на месте, сообщает «Наша Талачыншчына». Следственный комитет призывает владельцев машин неукоснительно соблюдать правила безопасности при ремонте и при отсутствии надлежащих условий спользоваться услугами специализированных предприятий. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby