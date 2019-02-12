Большие очереди на «Фестивале гигантских китайских фонарей»

За первые четыре дня на шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» в Ботаническом саду побывали около 10 тысяч минчан. В субботу и воскресенье на входе были большие очереди. Организаторы рассказали, как они решают эту проблему.

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В рамках «Фестиваля гигантских китайских фонарей» в уникальном природном окружении Центрального ботанического сада можно увидеть более 25 световых композиций высотой от 2 до 5 метров, длиной до 20 метров. Они состоят из более чем 500 световых элементов. Экспозиция будет открыта до 31 марта.

Александр Образов, директор «4А-Ивент»,соорганизатор проекта:

– За первые четыре дня работы шоу в Ботаническом саду побывали около 10 тысяч минчан. Это большой объем. Основной наплыв пришелся на субботу и воскресенье. Абсолютное большинство зрителей в восторге от проекта, это видно по отзывам в социальных сетях.

Очереди действительно были большими, но важно понимать, что они стояли не на вход на фестиваль, а в кассы за билетами. То есть люди с купленными заранее билетами проходили быстро, практически без очередей.

Приобретение билетов заранее – самый надежный способ не тратить свое время на ожидание. К стационарной кассе Ботанического сада мы добавили еще три дополнительных, но больше разместить просто негде.

Цены при предварительной покупке ровно те же, что и на входе. Билеты можно купить в кассах и на сайтахKvitki.by, Teatr.by, а также в салонах «Евросеть», «Связной», «На связи» по всей Беларуси.

Также важно учитывать, что на выходных людей всегда больше. Особенно в субботу. Поэтому с точки зрения максимального удобства для просмотра экспозиции лучше выбирать другие дни: шоу работает каждый день, включая понедельник.

На что еще обратить внимание:

Все билеты продаются с открытой датой. По ним можно разово посетить мероприятие до 31 марта включительно – риск, что купленный билет останется неиспользованным, минимален.

Оптимально смотреть на фонари в полной темноте, которая наступаетк 19 часам (с 25 февраля это будет официальное время начала работы шоу).

Среднее время просмотра шоу – около часа (но можно задержаться и дольше). Так что приезжайте не позже 22:00.

На территории есть точки с горячими напитками и закусками. Но все равно одевайте себя и особенно детейпотеплее.

Помимо «Фестиваля гигантских китайских фонарей» на территории Ботанического сада по вечерам до 22:00 работает экспозиционная оранжерея, где за дополнительную плату (2 рубля) можно увидеть тропические и субтропические растения, попугаев и других экзотических птиц.

«ФЕСТИВАЛЬ ГИГАНСТКИХ КИТАЙСКИХ ФОНАРЕЙ»

с 14 февраля по 31 марта – Минск, Центральный ботанический сад

Время работы: ежедневно с 18:00 (с 25.02 с 19:00) до 23:00 (вход до 22:30).

Билеты: дети – 10 руб., взрослые – 16 руб., дети до 4 лет бесплатно.

Инфолиния: (017) 292 69 15, (044) 5 947 947.