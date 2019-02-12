Беларусь и ЕС подумают над взаимовыгодными проектами

Беларусь и Евросоюз в рамках "Восточного партнерства"создадут рабочую группу по новым взаимовыгодным проектам. Об этом сообщил 18 февраля еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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По его словам, в разрабатываемом бюджете ЕС на ближайшие десять лет отведено место и под финансирование подобных проектов, передает БелТА.

Одним из важных направлений Гюнтер Эттингер назвал расширение и развитие трансграничной транспортной сети. Также, отметил он, планируется сформулировать приоритеты для будущего развития отношений, разработать ряд практико-ориентированных проектов, прежде всего в экономической сфере.