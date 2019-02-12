В Гродно с третьего этажа выпал парень

В Гродно с третьего этажа дома по улице Огинского, 33 выпал 26-летний местный житель. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По словам жильцов, молодой человек находился в нетрезвом виде. Проживающие с ним в квартире двоюродный брат и девушка отправили его спать в комнату, но вскоре услышали стук двери балкона. Зайдя в комнату и выглянув в окно, они увидели его лежащим внизу на земле. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby