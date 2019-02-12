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19. 02. 2019

Умер герой знаменитой фотографии 1945 года


Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендоса скончался в американском Мидлтауне, сообщает CBS.
 
По словам его дочери Шарон, Мендоса скончался в результате инсульта. Он не дожил два дня до своего 96-летия.
 
Культовый снимок был сделан 14 августа 1945 года фотографом Альфредом Эйзенштадтом. На нем Мендоса в форме моряка целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман, одетую в медицинский халат.
 
Мендоса ранее рассказывал, что как раз в тот день он вернулся из похода по Тихому океану и не сдержал чувств, когда увидел свою возлюбленную.
 
Пара поженилась, они прожили вместе 70 лет – Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

Источник: korrespondent.net

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