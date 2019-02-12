Умер герой знаменитой фотографии 1945 года



Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендоса скончался в американском Мидлтауне, сообщает CBS.



По словам его дочери Шарон, Мендоса скончался в результате инсульта. Он не дожил два дня до своего 96-летия.



Культовый снимок был сделан 14 августа 1945 года фотографом Альфредом Эйзенштадтом. На нем Мендоса в форме моряка целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман, одетую в медицинский халат.



Мендоса ранее рассказывал, что как раз в тот день он вернулся из похода по Тихому океану и не сдержал чувств, когда увидел свою возлюбленную.



Пара поженилась, они прожили вместе 70 лет – Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

Источник: korrespondent.net