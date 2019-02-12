Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 09:32
+6°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

За «откаты» осудили представителей «Бобруйскагромаша» и «ТАиМа»

В Бобруйске выявлена преступная схема покупки товарно-материальных ценностей для госпредприятий. По данным УВД Могилевского облисполкома, два года должностные лица «Бобруйскагромаша» и ОАО «ТАиМ» по договоренности с поставщиками лоббировали их интересы по поставке товарно-материальных ценностей на свои предприятия, за что затем получали «откаты».

В начале апреля 2018 года при получении 1415 долларов были задержаны начальник отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаша» и взяткодатель из коммерческой структуры. А в конце апреля задержали замдиректора по коммерческим вопросам «ТАиМа», который получил в июне 2017 года взятку в 300 долларов от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров и своевременной оплате за поставленный товар. Спустя месяц он получил 750 долларов.

Общая сумма «откатов» по семи эпизодам со стороны должностных лиц «Бобруйскагромаша» и «ТАиМа» составила 4875 долларов.

13 февраля судом Мстиславского района начальник отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаш» была приговорена к пяти годам лишения свободы, замдиректора «ТАиМа» - к четырем, а представитель коммерческой структуры - к трем.

Это Интересно
Коррупция
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.