Румас: соглашение об упрощении визовых процедур с ЕС на финишной стадии

Отсутствие базового соглашения между Беларусью и Европейским союзом контрпродуктивно для обеих сторон, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече 18 февраля с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. По его словам, необходимо как можно скорее заключить такое соглашение между.
Он также отметил, что подготовка соглашения об упрощении визовых процедур находится на финишной стадии, сообщили в белорусском правительстве.
Кроме того, обсуждались шаги по увеличению товарооборота между Беларусью и ЕС, сотрудничество с финансовыми институтами Евросоюза. Представители европейской делегации отметили, что в бюджете ЕС на 2021-2027 годы увеличат финансирование сотрудничества со странами-соседями.
Также Беларусь рассчитывает на поддержку Евросоюза по вступлению во Всемирную торговую организацию. Сергей Румас выказал надежду, что позиция ЕС будет конструктивной.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость