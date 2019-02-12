Румас: соглашение об упрощении визовых процедур с ЕС на финишной стадии

Отсутствие базового соглашения между Беларусью и Европейским союзом контрпродуктивно для обеих сторон, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече 18 февраля с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. По его словам, необходимо как можно скорее заключить такое соглашение между.

смотрите также Лукашенко призвал ЕС не бояться за белорусское направление Он также отметил, что подготовка соглашения об упрощении визовых процедур находится на финишной стадии, сообщили в белорусском правительстве.



Кроме того, обсуждались шаги по увеличению товарооборота между Беларусью и ЕС, сотрудничество с финансовыми институтами Евросоюза. Представители европейской делегации отметили, что в бюджете ЕС на 2021-2027 годы увеличат финансирование сотрудничества со странами-соседями.



Также Беларусь рассчитывает на поддержку Евросоюза по вступлению во Всемирную торговую организацию. Сергей Румас выказал надежду, что позиция ЕС будет конструктивной. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby