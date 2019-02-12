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19. 02. 2019

Румас: соглашение об упрощении визовых процедур с ЕС на финишной стадии

Источник фото: БелТА

Отсутствие базового соглашения между Беларусью и Европейским союзом контрпродуктивно для обеих сторон, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече 18 февраля с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. По его словам, необходимо как можно скорее заключить такое соглашение между.

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Он также отметил, что подготовка соглашения об упрощении визовых процедур находится на финишной стадии, сообщили в белорусском правительстве.

Кроме того, обсуждались шаги по увеличению товарооборота между Беларусью и ЕС, сотрудничество с финансовыми институтами Евросоюза. Представители европейской делегации отметили, что в бюджете ЕС на 2021-2027 годы увеличат финансирование сотрудничества со странами-соседями.

Также Беларусь рассчитывает на поддержку Евросоюза по вступлению во Всемирную торговую организацию. Сергей Румас выказал надежду, что позиция ЕС будет конструктивной.

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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