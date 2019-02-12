Откорректирован указ о безопасности при сооружении БелАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 70, которым внес коррективы в указ от 16 февраля 2015 года № 62 об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской АЭС. Теперь он будет регулировать безопасность как при строительстве, так и при эксплуатации станции, сообщили в Администрации главы государства.

Также документ позволяет уполномоченным госорганам контролировать радиоактивное загрязнение без лицензии, а МЧС получает возможность изменять особые лицензионные требования в области использования атомной энергии.



Госатомнадзор МЧС сможет проводить общественные слушания по решениям в области безопасности использования атомной энергии. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby