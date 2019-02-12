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19. 02. 2019

Откорректирован указ о безопасности при сооружении БелАЭС

Источник фото: Telegraf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 70, которым внес коррективы в указ от 16 февраля 2015 года № 62 об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской АЭС. Теперь он будет регулировать безопасность как при строительстве, так и при эксплуатации станции, сообщили в Администрации главы государства.

Также документ позволяет уполномоченным госорганам контролировать радиоактивное загрязнение без лицензии, а МЧС получает возможность изменять особые лицензионные требования в области использования атомной энергии.

Госатомнадзор МЧС сможет проводить общественные слушания по решениям в области безопасности использования атомной энергии.

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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