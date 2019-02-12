Кинотеатры Гомельщины получили почти 400 тыс. рублей незаконных субсидий

Комитет госконтроля выявил факты незаконного получения кинотеатрами Гомельской области из бюджета субсидий на 378,8 тыс. рублей. Согласно указу № 457 от 3 сентября 2010 года, субсидии выделяют государственным кинотеатрам при выполнении установленного горрайисполкомами количества показов фильмов в год, в противном случае выделенные средства подлежат возврату.

Но в 14 районах Гомельщины кинотеатры в 2016-2017 годах для получения субсидий в фактическое количество показов фильмов включали сеансы социальных роликов, роликов видеокабины 5D, а также фактически не демонстрируемые показы, сообщили в КГК.

Также КГК в четырех кинотеатрах выявил факты необоснованного начисления и выплаты зарплаты, материальной помощи и премий работникам в сумме более 30 тыс. рублей.

В бюджет возмещено 72,5 тыс. рублей, возбуждено два уголовных дела. Информация о выявленных нарушениях направлена в Гомельский облисполком.