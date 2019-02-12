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19. 02. 2019

В России подсчитали ущерб от ограничительных мер Беларуси

Беларусь вошла в первую пятерку стран по числу ограничительных мер, введенных против России. Согласно данным минэкономразвития РФ, наибольшее число ограничений против России ввел Евросоюз (25). Далее следуют Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

По финансовому ущербу больше всего Россия пострадала от санкций ЕС (2,4 млрд долларов), США (1,1 млрд), Украины (775 млн), Турции (713 млн) и Индии (377 млн).

Ущерб от ограничений, введенных Беларусью, оценивается в 42 млн долларов. Это десятый показатель. При этом в минэкономразвития  РФ отмечают, что в Беларуси им удалось выровнять ставку НДС на белорусские товары и товары, ввозимые в страну из государств ЕАЭС. Также снята административная процедура государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции (кроме продукции, подлежащей госрегистрации)

Всего же против России 62 страны ввели 159 ограничительных мер.

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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