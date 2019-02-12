Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 11:00
+6°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Кадыров рассказал о болезни и снял с себя обязанности

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева и.о. руководителя региона.  Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова опубликовано на сайте администрации главы и правительства Чечни.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", - говорится в документе.

В Конституции Чеченской Республики есть статья, согласно которой глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни. Кадыров рассказал, что простудился - у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание.

"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня", - написал он.

 apchr.ru
 

Отметим, что документ датируется еще 11 февраля.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Россия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.