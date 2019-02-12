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19. 02. 2019

В Скиделе на пожаре спасли любителя покурить в кровати

Источник фото: МЧС

Ночью 19 февраля в Скиделе произошел пожар в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома, расположенного по улице Парковой. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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Огнем были повреждены постельные принадлежности, закопчены стены. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, который госпитализирован из-за отравления продуктами горения.

Рассматривается версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

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