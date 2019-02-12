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19. 02. 2019

Украинцы считают, что будущий президент должен брать пример с Лукашенко

Источник фото: Президент Беларуси

Большинство украинцев считает, что будущий президент Украины должен брать пример со своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного украинским аналитическим центром «Новая Европа».

Так, считает 13,44% опрошенных. Второе место с 9,83% занимает канцлер Германии Ангела Меркель, третье — президент Литвы Даля Грибаускайте.

В топ-5 иностранных политиков также вошли президенты Польши Анджей Дуда и США Дональд Трамп.

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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