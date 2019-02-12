Украинцы считают, что будущий президент должен брать пример с Лукашенко

Большинство украинцев считает, что будущий президент Украины должен брать пример со своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного украинским аналитическим центром «Новая Европа».
Так, считает 13,44% опрошенных. Второе место с 9,83% занимает канцлер Германии Ангела Меркель, третье — президент Литвы Даля Грибаускайте.
В топ-5 иностранных политиков также вошли президенты Польши Анджей Дуда и США Дональд Трамп.
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