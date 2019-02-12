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19. 02. 2019

На Комаровском рынке обещают скидки в 20%

Каждую среду на Минском Комаровском рынке на ряд товаров скидки составят 20%. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Миногорисполкома. В том числе скидки будут действовать и 20 февраля.

В частности, они распространяются на овощи, фрукты, зелень , кондитерские изделия, колбасные изделия и соленое сало, птицу и полуфабрикат из мяса птицы, мясной полуфабрикат мясной, специи, бакалейные товары, свежемороженую рыбу, молочную продукцию, товары для животных, косметику, искусственные цветы, сухофрукты, мед, соления, чай и кофе.

С точным списком мест, где будут действовать скидки, можно ознакомиться на сайте управления.

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