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19. 02. 2019

Лукашенко планирует разработать действенные меры по увеличению рождаемости

Источник фото: Президент Беларуси

В ближайшие годы необходимо разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. Об этом на совещании 19 февраля заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, также важно уделить внимание формированию позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям.

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При этом он отметил, что до сих пор есть недоработки в обеспечении многодетных семей жильем, сообщили в Администрации главы государства. 

Президент также заявил, что в стране с 2016 по 2020 год действует госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь". Однако он дал понять, что на практике она не исполняется. «Еще раз предупреждаю: хоть одно неисполненное мое поручение - сразу собирайтесь и уходите», - сказал Александр Лукашенко .

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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