Житель Гродно обокрал друга и сам сдался в милицию

22-летний житель одного из общежитий Гродно обокрал своего знакомого, с которым ранее проживал в одном блоке и от жилья которого у него остался дубликат ключа, а затем сам же пришел с повинной в милицию. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

Убирая в своей комнате, парень нашел ключ. В то время, как приятель был на работе, он открыл дверь его комнаты своим ключом и похитил 300 долларов и 400 рублей. Небольшую сумму вор потратил на продукты и сигареты, остальное проиграл в клубах.

Когда его замучила совесть, парень обо всем рассказал товарищу, а затем написал явку с повинной в милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.