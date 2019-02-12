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19. 02. 2019

В Беларуси могут сделать бесплатной одну попытку ЭКО

19 февраля во время заседания с участием президента Беларуси Александра Лукашенко были рассмотрены причины снижения рождаемости и достаточно высокой смертности, совершенствование мер господдержки семей с детьми. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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Так, обсуждалось обеспечение многодетных семей жильем, совершенствование программы семейного капитала, предоставление возможности по бесплатному проведению одной попытки ЭКО.

Александр Лукашенко поручил систематизировать все наработки, провести ревизию льгот и еще раз обсудить этот вопрос в Совете министров. Доработанные предложения рассмотрят на очередном совещании у президента и уже тогда примут окончательное решение.

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Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

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