В Беларуси могут сделать бесплатной одну попытку ЭКО

19 февраля во время заседания с участием президента Беларуси Александра Лукашенко были рассмотрены причины снижения рождаемости и достаточно высокой смертности, совершенствование мер господдержки семей с детьми. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Митрополит Кондрусевич выступил против бесплатного ЭКО в Беларуси Так, обсуждалось обеспечение многодетных семей жильем, совершенствование программы семейного капитала, предоставление возможности по бесплатному проведению одной попытки ЭКО. Александр Лукашенко поручил систематизировать все наработки, провести ревизию льгот и еще раз обсудить этот вопрос в Совете министров. Доработанные предложения рассмотрят на очередном совещании у президента и уже тогда примут окончательное решение. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby