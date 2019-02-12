Министр культуры осудил запреты концертов в Беларуси

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, выступая 18 февраля на коллегии ведомства, назвал серьезной проблемой выдачу «гастрольных удостоверений», в том числе иностранным артистам. «Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей», - отметил он, сообщили в минкульте.

Среди наиболее резонансных запретов концертов министр привел запреты выступлений популярных российских рэп-исполнителей и всемирно известной южноафриканской группы «Die Antwoord».

По его словам, запреты концертов могут быть интерпретированы как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения. И хотя Юрий Бондарь заявил, что творчество, пропагандирующее употребление наркотиков, суициды, асоциальный образ жизни, не должно транслироваться со сцены, в остальных случаях, по его мнению, можно применить более строгий контроль в отношении возраста посетителей концертов.

Также он выступил за то, чтобы снять всякие ограничения для концертов, проводимых в небольших клубах. При этом министр признал и возможную коррупционную составляющую при принятии решений о запрете концертов.