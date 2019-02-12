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19. 02. 2019

На белорусско-польской границе загорелся грузовик

Источник фото: ГТК

На территории пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе загорелся грузовой автомобиль. В момент возгорания водитель фуры, гражданин Польши, находился в зале таможенного оформления, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Таможенники обесточили машину, отсоединив силовой аккумулятор от сети автомобиля, и затушили возгорание.

Другие машины, находящиеся в опасной зоне, были эвакуированы на безопасные парковочные места.

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