СМИ: Наследницей состояния Лагерфельда может стать его кошка

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.

Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.

У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram и в Twitter. Кошка "зарабатывает" на рекламе миллионы евро, отмечает газета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) 7 Мар 2018 в 8:32 PST

Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции.

Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.

Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом. В 2015 году он говорил в одном из интервью: "Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться".

Ранее сообщалось, что кутюрье скончался во Франции 19 февраля. В последнее время он не появлялся на людях из-за плохого самочувствия.

Источник: korrespondent.net