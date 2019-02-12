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20. 02. 2019

Очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов закончились вничью

Источник фото: УЕФА

Очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов прошли 19 февраля без забитых мячей. Ни английский "Ливерпуль" в домашней встрече с мюнхенской "Баварией", ни футболисты испанской "Барселоны" в гостях у французского "Лиона", хотя и владели инициативой, размочить счет так и не смогли. Оба поединка закончились со счетом 0:0.

Ответные игры пройдут 13 марта.

Два заключительных поединка первого круга 1/8 финала ЛЧ состоятся вечером 20 февраля. Мадридский "Атлетико" сразится с туринским "Ювентусом", а "Шальке" из Гельзенкирхена поборется с "Манчестер Сити".

 

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