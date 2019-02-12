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20. 02. 2019

В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону

В Раубичах под Минском 20 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону. Турнир будет открытым, поэтому на нем выступают представители не только европейских стран. Всего в нем участвуют 160 биатлонистов и 135 биатлонисток.

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20 февраля пройдут индивидуальные гонки: у мужчин начало в 16:00, у женщин - в 19:30.

21 февраля в 16:00 запланированы одиночная смешанная эстафета и в 19:00 смешанная эстафета. 23 февраля в 11:00 начнутся спринтерские гонки у мужчин, в 14:00 - у женщин. 24 февраля мужская и женская гонки преследования стартуют соответственно в 11:00 и 13:00.

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