В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону

В Раубичах под Минском 20 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону. Турнир будет открытым, поэтому на нем выступают представители не только европейских стран. Всего в нем участвуют 160 биатлонистов и 135 биатлонисток.

смотрите также В Раубичах усилят меры безопасности 20 февраля пройдут индивидуальные гонки: у мужчин начало в 16:00, у женщин - в 19:30.



21 февраля в 16:00 запланированы одиночная смешанная эстафета и в 19:00 смешанная эстафета. 23 февраля в 11:00 начнутся спринтерские гонки у мужчин, в 14:00 - у женщин. 24 февраля мужская и женская гонки преследования стартуют соответственно в 11:00 и 13:00. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby