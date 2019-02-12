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20. 02. 2019

БГК имени Мешкова обыграл "Войводину" в SEHA-лиге

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 19 февраля одержал десятую победу в матчах чемпионата SEHA-лиги. В рамках 15-го тура брестчане обыграли сербскую "Войводину" из Нови Сада 35:19.

После 14 матчей БГК занимает с 30 очками четвертое место в турнирной таблице, уступая хорватским "Нексе" и "Загребу", а также македонскому "Вардару", у которых по 36 очков.

По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат четыре лучшие команды.

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