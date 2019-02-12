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20. 02. 2019

Румас: госпредприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Ключевой задачей правительства в 2019 году будет повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета министров 19 февраля. По его словам, сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий, а многие госпредприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку.

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Вместе с тем, отметил премьер, предприятия, не выполнившие условия оказанной им господдержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь, сообщили в правительстве.

В исключительных случаях, когда предприятие развивается, но по объективным причинам не может своевременно погасить задолженность, правительство готово рассмотреть возможность ее реструктуризации при условии жесткого контроля со стороны правительства и, как правило, смены руководителя предприятия.

Также планируется выстраивать корпоративное управления на госпредприятиях. Предусмотрено назначение представителями государства высших должностных лиц в наблюдательные советы наиболее значимых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах.

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