14 строчка в Top 100 Djs. Viva Braslav Open Air объявил следующего хедлайнера — W&W

26-27 июля на главной сцене Viva Braslav Open Air электронную волну будет “разгонять” голландский дуэт W&W. Объединившись в 2007 году Виллем ван Ханегем и Варда ван дер Харста, больше не расстаются и делают музыку в стиле транс, хаус, которую используют музыканты с мировыми именами: Hardwell, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta.

W&W - постоянные участники топовых фестивалей таких, как Miami Music Week, Ultra weekend, Tomorrowland и др., этим летом побывают и на белорусском open air.

Кроме того, W&W — первые представители EDM, выступившие на стадионе клуба Главной лиги бейсбола в Филадельфии. В рейтинге TOP 100 DJmag они уже 4 года держатся на 13-14 строчке.

На этом объявление хедлайнеров Viva Braslav Open Air не заканчивается, дальше — больше. Организаторы напоминают о том, что кроме музыкальной программы всех гостей ждет традиционно много спорта и развлечений, а один из крупнейших кемпингов нашей страны в 2019 году будет работать на 1 день больше (с 25 по 28 июля).

Билеты на главный музыкальный уикенд страны можно купить на сайте vivabraslav.by и kvitki.by.