В пятницу Ермошина может раскрыть даты предстоящих выборов

22 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина даст онлайн-видеобрифинг на тему подготовки к будущим выборам в Беларуси и новшеств в избирательном процессе.

Видеобрифинг намечен на 15:00. Его прямая трансляция пройдет на сайтах bpc.by и soyuz.by.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания должны состояться не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы – не позднее 30 августа 2020 года. Ранее Лидия Ермошина неоднократно заявляла о том, что одна из кампаний может пройти уже в 2019 году.