В Микашевичах МАЗ повредил кузовом газопровод

Днем 19 февраля в промышленной зоне в Микашевичах (Лунинецкий район Брестской области) был поврежден стальной газопровод. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Грузовик МАЗ 5516, выезжая из промзоны с неопущенным кузовом, зацепил трубу газопровода. В результате ДТП был деформирован и смещен газопровод. Утечки газа не произошло благодаря сработке клапана, однако приостанавливалось газоснабжение производственной котельной. Пострадавших нет. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby