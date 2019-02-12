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20. 02. 2019

В Микашевичах МАЗ повредил кузовом газопровод

Источник фото: МЧС

Днем 19 февраля в промышленной зоне в Микашевичах (Лунинецкий район Брестской области) был поврежден стальной газопровод. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Грузовик МАЗ 5516, выезжая из промзоны с неопущенным кузовом, зацепил трубу газопровода. В результате ДТП был деформирован и смещен газопровод.

Утечки газа не произошло благодаря сработке клапана, однако приостанавливалось газоснабжение производственной котельной. Пострадавших нет. 

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